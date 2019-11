Nobelprijswinnaar reikt Haagse kinderprijs uit

De Kameroense vredesactiviste Divina Maloum (14) en de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) krijgen woensdagavond de Internationale Kindervredesprijs 2019 uitgereikt door de kinderrechtenorganisatie KidsRights. Dat gebeurt onder toeziend oog van onder meer Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en prinses Laurentien.

Maloum krijgt de prijs in de Ridderzaal in Den Haag uit handen van de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won vanwege zijn jarenlange strijd tegen kinderarbeid en kinderslavernij. Thunberg is niet aanwezig, maar zal wel inschakelen via de satelliettelefoon. Ze zeilt momenteel van de Verenigde Staten naar Madrid, om daar een klimaatconferentie bij te wonen.

Arib zal de plechtigheid openen en prinses Laurentien zal een toespraak houden over het VN-Kinderrechtenverdrag, dat woensdag precies dertig jaar bestaat. Bij de uitreiking is ook veel internationale pers aanwezig, samen met ambassadeurs uit 160 landen.

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De prijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderombudsman. Er waren dit jaar 137 kandidaten uit 56 landen.

De Internationale Kindervredesprijs wordt voor de vijftiende keer uitgereikt. In 2013 ging de prijs naar Malala Yousafzai uit Pakistan, toen 16 jaar oud, die zich met gevaar voor eigen leven inzet voor de toegang van meisjes tot onderwijs. Malala kreeg een jaar later de Nobelprijs voor de Vrede. Vorig jaar werd de Kindervredesprijs toegekend aan vier jongeren achter March For Our Lives, een Amerikaanse protestbeweging voor veilige scholen en uitroeiing van wapengeweld.