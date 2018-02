Een twintigjarig lid van motorclub No Surrender is maandagochtend aangehouden met een vuurwapen. Tijdens een verkeerscontrole ter hoogte van de Holterbergweg in Amsterdam hielden agenten een auto staande omdat de man en een andere inzittende geen gordel droegen. Het No Surrenderlid verklaarde toen dat hij een vuurwapen bij zich had.

Het wapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor onderzoek.