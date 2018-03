No Surrenderbaas: OM lekt naar media

De 53-jarige captain van de motorclub No Surrender Henk Kuipers wil niet meer praten met justitie. „Alles wat ik verklaar staat morgen in de krant.” Volgens Kuipers lekt het Openbaar Ministerie (OM) naar de media. Dit zei hij tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Groningen.

Kuipers werd in december in zijn woning in Emmen aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van afpersing en drugsdelicten. Leden van No Surrender zaten op de tribune achter het glas. Zij bonsden op de ruit toen zij hun leider de rechtszaal zagen binnenkomen.

Begin januari werd Kuipers voor het laatst verhoord. „De volgende dag kon ik dat woordelijk teruglezen in de krant”, zei hij. Sindsdien beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

Zijn advocaat Roy van der Wal noemde de zaak „enorm opgeblazen.” Kuipers is volgens hem geen leider van een criminele bende. „Juist het tegenovergestelde. Hij bemiddelt en vermijdt conflicten”, zei Van der Wal. Hij vroeg Kuipers vrij te laten uit zijn voorlopige detentie. „Een enkelband is een optie”, zei hij. De officier verzette zich hiertegen. „De kans bestaat dat hij getuigen benadert.” De rechtbank beslist hier vrijdagochtend over.

Kuipers wordt ook in verband gebracht met de grove mishandeling, ontvoering en afpersing van een 47-jarig No Surrenderlid uit Groningen. De man klopte in november 2016 ernstig mishandeld en half ontkleed aan bij een woning in het Drentse Glimmen. Van deze afpersing werd volgens justitie achteraf verslag gedaan aan Kuipers. Dit gesprek is door het OM afgeluisterd en vastgelegd.