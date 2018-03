No-Surrenderbaas: „OM lekt naar media”

De 53-jarige captain van de motorclub No Surrender Henk Kuipers wil niet meer praten met justitie. „Alles wat ik verklaar staat morgen in de krant.” Volgens Kuipers lekt het Openbaar Ministerie (OM) naar de media. Dit zei hij tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Groningen.

Kuipers werd in december in zijn woning in Emmen aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van afpersing en drugsdelicten. Leden van No Surrender zaten op de tribune achter het glas. Zij bonsden op de ruit toen zij hun leider de rechtszaal zagen binnenkomen.