No Surrender-voorman wil niet getuigen in zaken medeverdachten

Voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers heeft dinsdag bij de rechtbank in Groningen geweigerd te getuigen in de zaken tegen drie medeverdachten. Hij had bij eerdere zittingen gezegd dit wel te willen doen, maar heeft zich bedacht.

Kuipers wordt met drie andere ex-leden van de motorclub - Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. - verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers legde dinsdag uit dat hij teleurgesteld is. De rechters hadden zijn verzoek afgewezen om zijn enkelband te verwijderen. „Ik heb het gevoel dat wat ik zeg tegen mij gebruikt wordt”, aldus de Emmenaar. Hij beriep zich vervolgens op zijn verschoningsrecht.

De advocaten van Otto, R. Ten V., en Otto zelf, stelden een paar vragen, zonder succes. „Dit is trekken aan een dood paard”, concludeerde de voorzitter van de rechtbank.

Het proces loopt al sinds 2018. Door onder meer een tweevoudige wraking van de rechtbank is de inhoudelijke behandeling nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie komt 28 september met de strafeisen tegen alle verdachten. In oktober volgt het pleidooi van de advocaten.

Bij het gerechtshof in Leeuwarden loopt momenteel een door No Surrender ingesteld hoger beroep tegen het verbod van de motorclub. Dit werd vorig jaar opgelegd door de rechtbank in Assen.

Otto is bovendien nog verwikkeld in een strafzaak waarin het OM hem verdenkt van het beïnvloeden van getuigen. Tegen hem eiste het OM op 17 september voor de rechtbank in Breda een celstraf van twee jaar. De verklaringen van de getuigen gingen over afpersing door Otto, waarvoor hij zes jaar cel heeft gekregen. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.