No Surrender-voorman schrikt van bedreiging

No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Emmen is geschrokken van het nieuws dat een officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland zou zijn bedreigd. Dit zei zijn advocaat Roy van der Wal vrijdag. De officier leidde een lopend onderzoek naar No Surrender en is na bedreigingen intern overgeplaatst, meldde De Telegraaf.

Zij moest tijdelijk onderduiken. „Mijn cliënt belde mij vanochtend om half negen”, aldus Van der Wal. „Hij is zich kapot geschrokken.” De advocaat vindt het een suggestief verhaal. „Het bedreigen van een officier is heel ernstig en moet aangepakt worden. Er wordt een link gelegd naar No Surrender, maar een officier behandelt meer zaken. Verder heb ik tot nu toe te maken gehad met twee mannelijke officieren.”

Kuipers zit momenteel in voorarrest. Hij wordt daarin verdacht van afpersing van bijna een miljoen euro, zware mishandeling en diefstal met geweld.