No Surrender-voorman niet bij hoger beroep

No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Emmen kwam vrijdagmiddag niet opdagen bij zijn hoger beroep tegen straffen voor verkeersdelicten in 2014 en 2015. Zijn advocaat doet in het gerechtshof in Leeuwarden het woord.

Kuipers (53) wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed op zijn motor in 2014. De captain van de motorclub liet een lid van het chapter in Emmen bij de rechter verklaren dat een ander had gereden. Het Openbaar Ministerie geloofde het clublid niet en liet hem aanhouden. Kuipers kreeg in de rechtbank van Assen een boete van 650 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar. Tevens werd hij veroordeeld tot zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor rijden met een ongeldig rijbewijs.

Kuipers zit momenteel in voorarrest voor een andere zaak. Hij wordt daarin verdacht van afpersing voor bijna een miljoen euro, zware mishandeling en diefstal met geweld.