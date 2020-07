NL Alert voor zeer grote brand in Duiven

De veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft vrijdagmorgen een NL Alert verzonden over de zeer grote brand, die woedt op het terrein van een autosloperij aan de Maststraat in Duiven. De brand veroorzaakt dikke rookwolken, waar mensen tot in Utrecht en Brabant last van kunnen hebben. Tot in Nijmegen en op de Veluwe zijn de rookwolken boven de brand duidelijk te zien. „Sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit”, aldus de brandweer, die mensen ook oproept om niet naar de brand te gaan kijken. Hulpverleners hebben alle ruimte nodig.

Op het terrein staan zeker honderd autowrakken in brand volgens de brandweer. Ook een loods, een woning en bomen hebben vlam gevat. Brandweerkorpsen uit de wijde regio helpen mee om de brand te bestrijden. Publiek wordt op grote afstand gehouden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is nog niets bekend over eventuele slachtoffers.