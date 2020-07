NL-Alert voor rookontwikkeling door brand Alblasserdam

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft zaterdagavond een NL-Alert verstuurd wegens de grote rookontwikkeling door een brand in Alblasserdam. De brand woedde in een leegstaande loods aan de West Kinderdijk en ging gepaard met veel rook, die tot ver in de omtrek merkbaar was en overlast kon geven. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Het openbaar vervoer op de dijk nabij de loods werd tijdens de bluswerkzaamheden stilgelegd. Rond 22.30 uur was de brand bedwongen.

Inwoners van Alblasserdam en aansluitende woonkernen werd gedurende de brand aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.