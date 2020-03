Nivel: brief over gratis tandartsbezoek loont de moeite

Zorgverzekeraars zouden hun cliënten in een brief moeten informeren dat tandartsbezoek van minderjarige kinderen volledig wordt vergoed. Het kan helpen om de juiste zorg te krijgen. Volgens onderzoeksinstituut Nivel stellen acht op de tien ouders zo’n brief op prijs.

In september vroeg de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) minister Bruno Bruins (Medische Zaken) om maatregelen, omdat zo’n 600.000 kinderen tussen twee en achttien jaar niet of nauwelijks naar de tandarts gaan. Zo’n bezoekje wordt gedekt uit het basispakket.

De minister zag „allerlei bezwaren vanuit privacy” en volgens Zorgverzekeraars Nederland maakt privacywetgeving het „lastig, zo niet onmogelijk om specifieke groepen aan te schrijven”.

Maar veel ouders vinden volgens Nivel dat het geven van dit soort informatie eigenlijk gewoon tot het takenpakket van verzekeraars behoort.