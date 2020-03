NIOD start onderzoek naar rol VNG in Tweede Wereldoorlog

Het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) start in april een onderzoek naar de rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de periode 1933-1946. Dat heeft het NIOD bekendgemaakt.

Directeur van het NIOD Frank van Vree zegt dat de VNG bij eerdere onderzoeken altijd buiten beschouwing is gelaten. „Omdat er nauwelijks iets bekend is over de geschiedenis van de VNG tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het onderzoek een groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang. In de kern gaat het in dit onderzoek om het geven van rekenschap met betrekking tot de vraag wat oorlog en bezetting voor het openbaar bestuur in Nederland hebben betekend.”

Onderzoekers van het NIOD gaan onderzoek doen naar de organisatie en de activiteiten van de VNG in de jaren voorafgaand aan de bezetting, tijdens de bezetting en naar het jaar na de oorlog. Het sluit aan op een onderzoek van de VNG dat is geïnitieerd door de vier grote steden over de rol van het lokale bestuur bij ontrechting, onteigening en rechtsherstel van Joden.

Het onderzoek moet in 2024 zijn afgerond.