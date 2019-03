NIOD onderzoekt rol klinieken in WOII

In Utrecht wordt donderdag het officiële startsein gegeven voor een onderzoek naar de rol die psychiatrische instellingen hebben gehad in de Tweede Wereldoorlog. Het wordt uitgevoerd door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD).

Aanleiding zijn onder meer publicaties waaruit blijkt dat in Frankrijk ruim 40.000 psychiatrisch patiënten in dergelijke instellingen omkwamen door honger en ontbering. Volgens het NIOD is het nog onduidelijk of de opkomst van het nationaalsocialisme na 1933, en de bezetting door nazi-Duitsland vanaf 1940, invloed hebben gehad op de medische zorg in Nederland.

In hun boek in 2017 gepresenteerde boek Vergeten slachtoffers, schrijven Marco Gietema en Cecile aan de Stegge over de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder waar de sterftecijfers extreem hoog waren en de invloed van collaboratiepartij NSB zeer voelbaar. Maar inzicht in de landelijke situatie onder de Duitse bezetter ontbreekt volgens het NIOD nog.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en voorzitter Armand Höppener van de Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog wonen de bijeenkomst in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht bij. De stichting is een samenwerkingsverband van gezondheidsinstelling GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).