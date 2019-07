NIOD bekijkt rol Amsterdam in oorlog

Amsterdam heeft het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) gevraagd een vooronderzoek te gaan doen naar de rol van het gemeentelijk apparaat in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders woensdag laten weten.

Aanleiding is de recent opgelaaide discussie over de betrokkenheid van het gemeentevervoerbedrijf GVB bij de deportatie van Joden uit Amsterdam. Maar ook over de rol van de Sociale Dienst bij de wegzending van Joodse arbeiders naar Duitse werkkampen.

Het NIOD gaat zes maanden onderzoek doen naar de beschikbaarheid van archieven en andere bronnen. Daarna volgt een voorstel voor een verder onderzoek.

Eind vorig jaar liet het GVB al weten te gaan praten met de gemeente over een manier om met het eigen oorlogsverleden om te gaan. Aanleiding daarvoor was dat de NS schadevergoedingen wil uitkeren aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Het spoorbedrijf verdiende geld met het deporteren van Joden naar kamp Westerbork in opdracht van de Duitse bezetter.