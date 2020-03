Nikkei eindigt hoger in positieve regio

De aandelenbeurs in Japan is donderdag hoger geƫindigd. Beleggers trokken zich op aan het stevige herstel op Wall Street. Ook werd positief gereageerd op de aankondiging van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een noodpakket van circa 50 miljard dollar beschikbaar te stellen voor lagelonenlanden en opkomende economieƫn om de economische schade door het nieuwe coronavirus te verzachten. De andere beurzen in de Aziatische regio gingen eveneens vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een winst van 1,1 procent op 21.329,12 punten. Het farmaceutische concern Takeda Pharmaceutical steeg 3,5 procent. Het Japanse bedrijf liet weten een medicijn te ontwikkelen tegen het coronavirus. Ook de andere farmaceutische bedrijven zaten in de lift. Meiji Holdings won 4,2 procent en Kyowa Kirin klom 4,5 procent. De automakers Nissan en Suzuki verloren 0,7 en 1,2 procent.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 1,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 2 procent aan. In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus opgelopen tot 3012. Het aantal besmettingsgevallen bedraagt 80.409. Van alle besmette Chinezen zijn inmiddels 50.000 genezen. Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot 94.410. Het aantal doden staat op 3269. De Kospi in Seoul won 1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney ging met een winst van 1,7 procent de dag uit.