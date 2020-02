Leverancier Bambolino Toys roept Nijntje Muziekdoosjes terug. Er kunnen kleine onderdelen loskomen en dat is gevaarlijk voor kleine kinderen. Het artikel is verkocht in speelgoedwinkels en via webshops in Nederland.

De leverancier adviseert het speelgoed buiten bereik van jonge kinderen te houden en het terug te brengen naar de winkel. Het gaat om artikelnummer 33192, batchcode 6000605, geleverd vanaf 20 februari 2018.