Nijntje krijgt jubileummunten vanwege 65e verjaardag

Nijntje en haar geestelijk vader Dick Bruna worden vereeuwigd op drie jubileummunten. De Koninklijke Nederlandse Munt en Royal Delft brengen drie speciale memorabilia op de markt ter ere van de 65e verjaardag van het wereldberoemde Utrechtse konijntje. Het zijn penningen, waarmee niet kan worden betaald.

Het gaat om een ‘coincard’ waarin een messing munt van Nijntje en een 2 euromunt van 2020 zijn samengevoegd, een zilveren munt met een Delfts blauwe tegel en een gouden munt. Van de coincard worden 15.000 exemplaren gedrukt, van de zilveren munt 750 exemplaren en van de meest kostbare Nijntje-munt zijn maar tien exemplaren gemaakt. Deze gouden munten, die 2800 euro per stuk kosten, zijn inmiddels al uitverkocht.

Op de voorzijde van de munten staat de beeltenis van bedenker Dick Bruna. Op de andere kant staat het jubileumlogo van Nijntje met de tekst ‘65 years of Miffy’, de internationale naam van het konijntje.

De eerste munt wordt geslagen op 23 augustus, de geboortedag van Dick Bruna. De munten zijn nu wel al te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt. Sinds de ‘geboorte’ van Nijntje in 1955 werden er meer dan 80 miljoen exemplaren van de boeken verkocht in 85 talen. Dick Bruna overleed in 2017, op 89-jarige leeftijd.