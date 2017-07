Nijmegenaar vast na hevige onlusten Hamburg

Bij de ernstige ongeregeldheden tijdens de G20-top in Hamburg is zeker één Nederlander opgepakt. Het is een 33-jarige Nijmegenaar. Hij zit nog steeds vast. „De man heeft gevraagd om bijstand. Die krijgt hij van het Nederlands consulaat in Düsseldorf”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag dinsdag.

De Duitse autoriteiten hebben de arrestatie dinsdagochtend bevestigd aan het ministerie. Media in Duitsland meldden eerder dat mogelijk ‘meerdere mensen uit Nederland’ zijn aangehouden. „We hebben de afgelopen dagen meerdere keren navraag gedaan, maar kregen steeds geen bevestiging van de lokale autoriteiten.”

Tijdens de topconferentie werden tussen donderdag en zondag meer dan vierhonderd relschoppers aangehouden, naast veel Duitsers ook demonstranten uit Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Bijna vijfhonderd politiemedewerkers raakten gewond door flessen, vuurwerk en andere voorwerpen waarmee ze werden bekogeld.