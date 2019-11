Nijmegen zit klem om ‘wereldberoemd’ trapveld

Het geluid van schreeuwende en spelende kinderen op een schoolterrein in Nijmegen, heeft de gemeente, de school, ouders en direct omwonenden volledig klemgezet. De bestuursrechter bekeek de situatie dinsdag ter plekke voorafgaand aan een kort geding diezelfde middag en moet nu een doorbraak forceren. Hij probeerde de partijen in de bomvolle rechtszaal in Nijmegen te verleiden tot mogelijke oplossingen, vergeefs.

Het lawaai op het trapveldje overtreft ruimschoots de geluidsnormen, staat in meerdere onderzoeken, daarover was iedereen het wel eens in de zaal. Het schoolplein bij basisschool De Buut bestaat al lang, maar de herrie is een probleem geworden nu er appartementen vlak naast het veld zijn neergezet.

Het gebouw fungeert volgens de bewoners als een „klankkast” zodat het geluid van geschreeuw, de goals en balspellen wordt versterkt. Ze krijgen er stress en gezondheidsklachten van. Deze „onhoudbare situatie” hadden we vooraf niet kunnen weten, zeiden ze tegen de rechter.

Het speelveldje werd in juli van dit jaar ineens wereldnieuws, nadat de gemeente Nijmegen had gedreigd met een dwangsom van 10.000 euro als de school het trapveldje niet zou sluiten. Dat de gemeente kinderen het buitenspelen zou willen verbieden, werd opgepakt door onder meer de BBC, Fox News en Al Jazeera.

School en ouders kwamen woedend in actie tegen de dwangsom, zodat de gemeente het innen daarvan uitstelde. Maar toen er in september voor de tweede keer uitstel volgde, stapten de omwonenden naar de rechter om hun gelijk te halen.

Volgens de school heeft het trapveldje ook een publieke functie, zodat kinderen uit de buurt daar ook buiten schooltijd en in de weekends mogen spelen. Er zijn weinig alternatieve speelplekken in de wijk. Inmiddels was al besloten dat het veldje na 19 uur in de avond wordt afgesloten.

Uiterlijk 11 november doet de rechter uitspraak. Dan zal hij zich uitlaten over mogelijk uitstel voor de dwangsom aan de school. Ook moet er volgens de rechter een onderzoek komen naar oplossingen en aanpassingen om het geluidsprobleem aanvaardbaar te krijgen.