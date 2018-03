Nijmegen wacht niet meer op herbouw donjon

Nijmegen wil niet langer wachten op een eventuele herbouw van een donjon (een middeleeuwse toren) in het zwaar beschermde Valkhofpark. Het park is een rijksmonument en dringend aan een opknapbeurt toe. De gemeente wacht al twaalf jaar op de voorgenomen bouw van de donjon, maar wil nu snel zelf maar met het Valkhof aan de slag, schrijft het college dinsdag in antwoord op raadsvragen.

In 2006 stemde een meerderheid van de Nijmegenaren voor herbouw van de middeleeuwse toren. Er werd een stichting opgericht die voor de herbouw zou zorgen en die meteen de renovatie van het monumentale park zou verzorgen. Maar juist vanwege de monumentale status van het park, de bodem, de andere historische gebouwen en het uitzicht bleek herbouw zeer lastig en kostbaar.

Op dit moment is niet duidelijk of de donjon er ooit nog zal komen. De gemeente pakt de renovatie van het park daarom alsnog zelf op.