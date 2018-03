Nijmegen verwerpt kritiek op late uitslag

Nijmegen heeft donderdag in de vroege uurtjes een lading kritiek over zich heen gekregen, omdat de gemeente pas om 01.45 uur met een voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kwam. Dat was aanzienlijk later dan aangekondigd, terwijl de gemeente ook geen tussentijdse prognoses van de uitslag gaf. „Faalmoment” en „een lachertje” twitterden wachtende plaatselijke politici. Maar de gemeente verwerpt de kritiek donderdagmorgen. „Zorgvuldig tellen heeft tijd nodig. Andere gemeenten waren nog later”, aldus een woordvoerder.

De kritiek op sociale media zwol nog verder aan toen burgemeester Hubert Bruls bekendmaakte dat GroenLinks met tien zetels in de gemeenteraad komt, terwijl de partij volgens de prognose van Ipsos/NOS elf zetels veroverde. Volgens Nijmegen hoort die elfde zetel bij de Partij voor de Dieren, die dan met twee zetels in de raad komt. Vrijdag bij de definitieve uitslag blijkt hoe het zit.

Nijmegen doet mee aan een experiment met stemmen tellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Woensdagavond is alleen op partijniveau geteld en donderdag wordt in het openbaar in een sporthal geteld welke personen in de raad komen. Doel van het experiment is dat het tellen transparanter en efficiënter verloopt. Ook dat leverde woensdagavond hoongelach op. Maar volgens de gemeentelijke zegsman betekent efficiënter niet dat het tellen ook sneller zou gaan. „Door donderdag met een frisse, uitgeslapen ploeg elke stem op persoonsniveau te tellen, hopen we fouten met voorkeursstemmen en restzetels te voorkomen.”

Dat Nijmegen woensdagavond geen enkele prognose van de voorlopige uitslag gaf komt door slechte ervaringen van vier jaar geleden, zegt de gemeente. Toen bleek de voorlopige einduitslag flink anders dan de prognoses aangaven. Bovendien werden de stemmentellers er zenuwachtig van.