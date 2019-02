Nijmegen verlicht grenzen van bombardement

Heel veel lichtjes geven donderdagavond in Nijmegen de grenzen aan van de verwoesting die het bombardement van 22 februari 1944 aanrichtte in de stad. Door dat bombardement in de Tweede Wereldoorlog kwamen bijna achthonderd mensen om het leven en raakten duizenden gewond.

Op de ‘brandgrens’, zoals de randen van het bombardement worden genoemd, liggen koperen plaatjes in stoepen en straten met daarop de namen van alle doden. Donderdagavond zullen nabestaanden bij de herinneringsplaatjes staan. Veertig orkesten en koren zorgen voor muziek, er worden gedichten gelezen en ongeveer negentig fakkellopers leggen de hele route rond het centrum af. Voor het evenement is grote belangstelling.

Het bombardement was een vergissing van geallieerde piloten, die dachten dat ze boven Duitsland vlogen. Onder de doden waren veel jonge kinderen, omdat een bom op een school in het centrum terecht kwam.

De lichtjesavond is aan de vooravond van de 75-jarige herdenking van het bombardement vrijdag. „Op 21 februari 75 jaar geleden had iedereen nog dromen. Men zag een toekomst voor zich. Wij richten onze blik ook op de toekomst”, aldus de organisatie. Geluid en beeld van de herdenkingsavond gaan in een tijdcapsule, die in het centrum van Nijmegen wordt begraven.