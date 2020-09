Nijmegen speurt oorlogsresten op in Goffertpark

Nijmegen gaat vanaf vrijdag het Goffertpark in die stad afspeuren naar oorlogsresten in de bodem. Gevonden munitie wordt meteen verwijderd. Het karwei gaat naar verwachting tot januari volgend jaar duren.

Nijmegen was aan het eind van de Tweede Wereldoorlog frontstad. In de bodem worden nog geregeld niet-ontplofte bommen en granaten gevonden. Dat was ook het geval toen in 2018 het podium voor een concert van Guns ’n Roses werd opgebouwd in het Goffertpark. Door het aantreffen van de explosieven moest de opbouw stilgelegd worden, totdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD de oorlogsresten had verwijderd.

Omdat onderzoek toen uitwees dat er waarschijnlijk meer munitie in het park ligt, wordt sindsdien de opbouw van elk groot evenement begeleid door een gespecialiseerd bedrijf. In het Goffertpark zijn onder andere elk jaar een aantal concerten van internationale wereldsterren.

De begeleiding is volgens de gemeente kostbaar en tijdrovend. Nu er door de coronacrisis veel minder grote concerten en evenementen zijn dan normaal, is het de ideale tijd om alle resten uit de bodem te verwijderen, vindt de gemeente. Gespecialiseerde bergers sluiten steeds een deel van het grote stadspark af en onderzoeken daar de bodem. De afgesloten gebieden worden met camera’s bewaakt. De gemeente sluit niet uit dat in de bodem ook nog Romeinse resten worden aangetroffen.