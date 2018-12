Nijmegen krijgt geen middeleeuwse toren

De herbouw van een middeleeuwse toren in het Valkhofpark in Nijmegen gaat niet door. Na ruim tien jaar van plannen maken en een referendum heeft de gemeente woensdag een streep door het project gezet.

Nijmegen liet in 2005 een tijdelijke zogenoemde donjon bouwen bij de viering van het 2000-jarig bestaan van de stad. Dat was een groot succes. Een jaar later stemde een ruime meerderheid van de Nijmegenaren in een referendum voor definitieve herbouw van de toren, onderdeel van de gesloopte burcht van keizer Frederik Barbarossa. Die burcht heeft op het Valkhof gestaan.

Maar op het Valkhof rust een drievoudige rijksbescherming. Dat maakte het lastig om vergunningen voor de herbouw rond te krijgen. Volgens de gemeente is er nu nog steeds geen omgevingsvergunning, blijken de kosten voor archeologisch bodemonderzoek zeer hoog uit te vallen en is er geen exploitant die de herbouwde toren zou willen uitbaten.

Renovatie van het verwaarloosde Valkhofpark is vanwege de donjonplannen steeds uitgesteld. De gemeente wil dat nu voortvarend gaan aanpakken.