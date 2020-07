Nijmegen krijgt 150.000 euro terug van frauderende Rigtergroep

Een vennootschap van de van fraude verdachte zorgaanbieder Rigtergroep moet een schadebedrag van 150.000 euro betalen aan de gemeente Nijmegen. De rechtbank in Arnhem oordeelde donderdag dat er stelselmatig aanzienlijk minder zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd.

In deze al langer lopende zaak eiste de gemeente in eerste instantie ongeveer 1,8 miljoen euro aan persoonsgebonden budgetten (pgb-gelden) terug van de Rigtergroep en zijn bestuurders, een organisatie die zorg biedt aan cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of psychosociale problemen.

Een van de twee vennootschappen werd tijdens de procedure failliet verklaard. De procedure gaat sindsdien alleen om de zorggelden die aan de andere vennootschap, R2, zijn uitbetaald door de gemeente. Donderdag kwam de rechtbank tot de slotsom dat er in vier gevallen misbruik is gepleegd. R2 en de bestuurders zijn veroordeeld tot terugbetaling van 150.000 euro aan pgb-gelden.

De rechtbank oordeelt ook dat de gemeente Nijmegen steken heeft laten vallen bij de publicatie van het onderzoek naar de Rigtergroep. De gemeente had de Rigtergroep in de gelegenheid moeten stellen te reageren op voorlopige bevindingen, aldus de rechter.