Nijmegen klaar voor intocht Vierdaagse

Nijmegen is klaar voor de feestelijke intocht van de 41.580 deelnemers aan de 103e Vierdaagse. Langs de Sint Annastraat, die op de vrijdag van de Vierdaagse Via Gladiola wordt genoemd, staan tribunes en talloze stoelen en banken van particulieren. In en rond de stad gelden tal van afzettingen en omleidingen. „Wie niet in Nijmegen hoeft te zijn, kan de stad vrijdag beter mijden”, waarschuwt Rijkswaterstaat.

De laatste dag van de Vierdaagse voert naar het Brabantse Cuijk. Defensie heeft daar donderdagavond speciaal voor de Vierdaagse een pontonbrug over de Maas gebouwd. Na het oversteken van de rivier gaat de wandelroute terug in de richting van Nijmegen.

De lopers krijgen vrijdag een uur extra de tijd om de finish in de stad te halen, omdat het op de laatste kilometers in Nijmegen elk jaar extreem druk is. Ook de vele, deels militaire muziekkorpsen die meedoen aan de intocht zorgen voor oponthoud.

Op de eretribune staan onder andere defensieminister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie klaar om de wandelaars in te halen. Bijleveld bracht deze week ook een bezoek aan Kamp Heumensoord, waar de 6000 militaire Vierdaagselopers overnachten.