Nijmegen is opvang criminele asielzoekers meer dan beu

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) blijft asielzoekers die crimineel gedrag vertonen overplaatsen van de ene opvanglocatie naar de andere, zonder dat betrokken burgemeesters of politiekorpsen daarvan weten. Dat stelt de Nijmeegse burgemeester Bruls.

Bruls noemde de situatie dinsdag „onacceptabel” in een brief aan minister Blok en staatssecretaris Dijkhoff van Justitie. „Door het rondpompen van de asielzoekers wordt het negatieve gedrag niet alleen in stand gehouden maar in zekere zin ook nog gefaciliteerd en kunnen deze lieden hun gang blijven gaan”, aldus de boze Bruls.

Gebiedsverbod

De burgemeester heeft criminele asielzoekers die bij de Nijmeegse politie bekend zijn een gebiedsverbod opgelegd, zodat ze niet buiten het terrein van het asielzoekerscentrum mogen komen, en hij gaat sinds gisteren niet meer akkoord met het in Nijmegen plaatsen van asielzoekers van wie bekend is dat ze overlast hebben veroorzaakt. „U moet voor deze categorie een andere oplossing zoeken.”

Aanpakken

Minister Blok en staatssecretaris Dijkhoff laten weten dat ze vinden dat „overlastgevende asielzoekers direct moeten worden aangepakt.” Ze wijzen erop dat hiervoor vorig jaar een aantal maatregelen beschikbaar is gesteld, zoals gebiedsverboden en -geboden, meldplicht en de toepassing van snelrecht.

COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker nam naar aanleiding van Bruls’ kritiek contact op met de burgemeester. Hij is het met Bruls eens dat asociaal of crimineel gedrag op of rond een opvanglocatie niet mag worden getolereerd.

De Nijmeegse burgemeester gaat woensdag met Bakker om de tafel om te praten over de behandeling van overlastveroorzakende asielzoekers.

Niet vervolgd

Meer burgemeesters zitten met criminele asielzoekers in hun maag. In Weert negeerde een groep asielzoekers een uitgaansverbod. Justitie wil de groep echter niet vervolgen, omdat de tekst van het noodbevel niet deugde. Burgemeesters in het noorden van het land luidden eerder al de noodklok. Volgens lokale bestuurders zouden criminele asielzoekers uit veilige landen niet worden vervolgd omdat daardoor hun uitzetting wordt vertraagd. Justitieminister Blok ontkende dat vrijdag. Volgens hem gaat de uitzettingsprocedure gewoon door als iemand in de gevangenis terechtkomt.

Zakkenrollen

Nijmegen heeft volgens Bruls op dit moment te maken met zo’n twintig mannen en vrouwen van tussen de twintig en de dertig jaar uit Marokko en Algerije, die sinds april in de stad zijn. Ze zouden zich bezighouden met zakkenrollen, het verkopen van gestolen goederen in het asielzoekerscentrum en het plegen van diefstallen op bestelling. Hoewel het COA de helft van de groep weer overplaatste, heeft de politie een aantal van hen alweer in Nijmegen gezien, stelt Bruls.