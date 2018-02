Nijmegen geeft Bonn aflaat

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een perkamenten aflaat uit 1329 overgedragen aan de Duitse stad Bonn. De aflaat werd destijds namens de paus door twaalf bisschoppen verleend aan bedevaartgangers die de tocht naar het klooster in Vilich ondernamen, nu een deel van Bonn.

Aflaten werden in de elfde eeuw ingevoerd voor gelovigen die er het vagevuur voor hun zonden mee hoopten te ontlopen. De aflaat uit 1329 dook een paar jaar geleden in Nijmegen op en maakte mogelijk ooit deel uit van een kloosterarchief of van de eigen collectie van een hoogleraar. Het KDC houdt zich echter met latere historie dan de middeleeuwen bezig.

Stadsarchivaris Norbert Schlossmacher van het stadsarchief Bonn is erg blij met de kwijtschelding. De aflaat wordt het pronkstuk op de openarchievendag die Bonn later dit jaar zal houden, staat op de site van de Radboud Universiteit.