Nijmeegse woningen ontruimd om gaslek

Enkele tientallen woningen zijn vrijdagavond in Nijmegen uit voorzorg ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer onderzoekt om wat voor soort gas het gaat en waar dat vandaan komt, meldt een woordvoerder.

De ontruimde rijtjeshuizen liggen aan de Uilenborgstraat en de Overdwarsstraat. Met name woningen die rondom straatputten liggen waar de gaslucht is geconstateerd, zijn ontruimd. Vooralsnog staan de bewoners op straat. Mocht de situatie nog langer gaan duren, dan wordt opvang geregeld. „Gelukkig is het mild weer”, zegt de woordvoerder.

Behalve de brandweer, ambulance en politie is ook netbeheerder Liander aanwezig.