Nijmeegse studente (24) omgekomen in Vietnam

Een 24-jarige geneeskundestudente uit Nijmegen is om het leven gekomen in een hostel in de Vietnamese stad Hoi An. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw stond onder de douche toen zij waarschijnlijk werd geëlektrocuteerd. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is onbekend.

„We hebben contact met de familie in Nederland en de Vietnamese ambassade staat ook paraat voor consulaire hulp”, zegt de woordvoerder.

De studente, lid van de Nijmeegse studentenvereniging Ovum Novum, was op reis door Azië en verbleef in de populaire kustplaats Hoi An. De vereniging heeft een overlijdensbericht geplaatst waarin de vrouw wordt beschreven als lief en betrokken. „Met haar mooie lach stal ze iedereens hart en haar plotselinge overlijden laat een grote leegte achter in onze vereniging.”