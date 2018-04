Nijmeegse jongeren jagen cameraploeg wijk uit

Een groep jongeren heeft woensdagmiddag een cameraploeg van streekomroep RN7 de Nijmeegse wijk Leuvensbroek uit gejaagd. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen noemt het gedrag van de jongeren „niet acceptabel”. Hij is blij dat de journalisten aangifte hebben gedaan bij de politie, liet hij woensdag weten.

In Leuvensbroek is maandag geschoten op een negentienjarige jongen. Die raakte gewond aan zijn arm. Twee verdachten van zeventien en twintig jaar zijn opgepakt. De politie is nog bezig met een onderzoek. Bij het winkelcentrum in de wijk zou al een poos sprake zijn van intimidatie, overlast van hangjeugd en drugshandel.

RN7 wilde een item maken over veiligheid in de wijk. Volgens de omroep omsingelden ongeveer twintig jongeren de journalisten. Ze bedreigden hen en dreven ze terug naar de camerawagen. Die werd omsingeld en bekogeld. RN7 heeft aangifte gedaan van de actie.