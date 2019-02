Nijmeegs ziekenhuis schrapt 150 banen

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen gaat honderd volledige arbeidsplaatsen schrappen. Dat betekent dat er ongeveer 150 banen van verpleegkundigen op reguliere verpleegafdelingen verdwijnen. Het personeel is volgens het ziekenhuis donderdagmiddag ingelicht over de plannen.

Het ziekenhuis wil dit jaar 9 miljoen euro bezuinigen op personeelskosten en materiaal door efficiënter te gaan werken. Dat is nodig, omdat de kosten steeds verder stijgen, terwijl de zorg snel verandert, aldus de kliniek. Per april sluit de afdeling Longziekten al. De patiënten worden verdeeld over andere afdelingen. Meer afdelingen staan op de nominatie om dicht te gaan, terwijl ook de niet-medische functies onder de loep worden genomen.

Het CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en onderdeel van de Santeon Groep. waarin zeven ziekenhuizen samenwerken. Bij het CWZ werken ongeveer 3700 mensen, verdeeld over 2650 voltijdsbanen.