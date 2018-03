Nijhuis: ik had er niets over moeten zeggen

„Ik besef dat het beter was geweest als ik me niet had uitgelaten over het benoemingsproces.” Met die woorden reageert Schiphol-topman Jos Nijhuis op de vele kritische reacties die hij vrijdag kreeg nadat de Volkskrant had gemeld dat hij had gezegd dat zijn opvolger sowieso een man wordt. „Dat is niet wat ik heb gezegd en zeker niet wat ik heb bedoeld”, stelt scheidend topman Nijhuis in een verklaring.

Schiphol meldde eerder op de dag al dat de huidige topman heeft gezegd dat „bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een man”. Hij zei dat drie weken terug bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven. Momenteel bestaat de directie uit twee mannen en twee vrouwen.

Politici van links tot rechts kwalificeerden Nijhuis’ afspraken vrijdag als „flauwekul” en „onverstandig”. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil van de raad van commissarissen weten wat er precies in de profielschets van de nieuwe baas staat. Schiphol is voor het grootste deel eigendom van de Staat.

Nijhuis zegt te begrijpen dat maatschappelijke discussie is ontstaan. „Desalniettemin is de verdeling tussen man en vrouw op topposities bij Schiphol juist nagenoeg gelijk.”