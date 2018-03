Nijhoff Vertaalprijs naar Holierhoek

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs (35.000 euro) gaat dit jaar naar naar Jeanne Holierhoek voor haar vertalingen van werken uit het Frans in het Nederlands. Haar werk omvat ongeveer negentig „zeer respectabele” literaire en filosofische werken, maakte het Prins Bernhard Cultuurfonds bekend.

Onder de door haar vertaalde schrijvers zijn internationaal beroemde auteurs en filosofen als Montesquieu, Voltaire, Guy de Maupassant, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir en Marie NDiaye. De jury roemt niet alleen de omvang en kwaliteit van het vertaaloeuvre van Holierhoek, maar ook haar inzet voor de Franse taal en cultuur in Nederland.

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is in 1955 ingesteld ter nagedachtenis aan de dichter en vertaler naar wie de onderscheiding is genoemd. De uitreiking is woensdag bij het fonds in Amsterdam.