Nijhoff Vertaalprijs gaat naar twee winnaars

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is toegekend aan Jacques Westerhoven en Irina Michajlova. Zij krijgen beiden 35.000 euro voor hun vertaaloeuvres, meldt het Prins Bernhard Cultuurfonds. De officiële uitreiking is op 20 maart volgend jaar.

Westerhoven krijgt de prijs voor zijn vele vertalingen uit het Japans, waaronder werk van Murakami en Gomikawa. Zelf woont hij sinds 1975 in Japan. Tot 2013 doceerde hij ook aan de Universiteit van Hirosaki. „Met zijn vertalingen, zijn nawoorden en verspreide artikelen heeft Jacques Westerhoven zowel de Japanse literaire cultuur als het Nederlandse lezerspubliek een onschatbare dienst bewezen”, vindt de jury.

Michajlova ontvangt de prijs voor haar vertaaloeuvre van verschillende Nederlandse werken naar het Russisch. Ze werkte eerder als hoogleraar Nederlandse taal, literatuur en cultuur in Sint-Petersburg en vertaalt momenteel Nederlandse literatuur in Rusland. De jury prijst haar vertaalkunsten. „Ze combineert in haar werk grote zorgvuldigheid en accuratesse met durf en creativiteit.”

Vanwege het lustrumjaar 2020 worden twee vertalers bekroond. Jan Willem Bos won de prijs vorig jaar.