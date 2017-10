Nieuwste sprinter NS in Nederland voor testen

De nieuwe generatie sprinters van NS krijgt onder meer een hypermodern lichtsysteem, stopcontacten en USB-aansluitingen. Wie met grote bagage komt zal die niet meer boven zijn hoofd kwijt kunnen, want de bagagerekken zijn met het oog op de doorkijk in het ontwerp een stuk kleiner.

De gloednieuwe trein van de Spaanse fabrikant CAF werd donderdag officieel gepresenteerd in Amsterdam. De eerste exemplaren van de bestelde 118 nieuwe sprinters zijn nu in Nederland voor de test- en toelatingsperiode.

Het duurt nog wel even voor het publiek erin kan rijden. De eerste treinen worden op zijn vroegst volgend najaar in de dienstregeling opgenomen. Topman Andrés Arizkorreta van CAF zei trots op schema te liggen. Maar hij benadrukte dat het proces nog lang niet klaar is.

Als de benodigde goedkeuringen binnen zijn, zal CAF ongeveer een trein per week afleveren. Machinisten van NS moeten ook nog een opleiding volgen om met de nieuwe trein te mogen rijden.

De sprinters zijn een kleine drie jaar geleden besteld, voor in totaal ruim een half miljard euro. NS en CAF werken sindsdien uitgebreid samen om eventuele productiefouten al in een vroeg stadium op te sporen. Dat is gedaan om fouten zoals bij de Fyra te voorkomen.

Bijzonder aan de nieuwe sprinter is onder meer de verlichting in de trein. Die verandert door de dag heen. Dat betekent bijvoorbeeld dat lampen ‘s avonds laat niet meer heel fel branden, maar enigszins gedempt zijn.

Voor de prullenbak zullen reizigers wel wat verder moeten lopen. Afval wordt voortaan gescheiden ingezameld bij de deuren.

De nieuwe sprinter is naast de hogesnelheidstreinen tevens de enige NS-trein die is aangesloten op het nieuwe Europese spoorbeveiligingsysteem ERTMS. Verder lijkt de trein best wel op de 58 sprinters van het Zwitserse Stadler die NS afgelopen jaar in gebruik heeft genomen.

Die ‘Stadlers’ had NS later dan deze nieuwe generatie in een meer kant en klare vorm besteld om een plots materiaaltekort op te lossen. Voordeel is wel dat het bedrijf in de nieuwe dienstregeling van december dit jaar op diverse trajecten al vaker met sprinters kan gaan rijden.

De totale sprintervloot van de spoorwegen bestaat straks, als alle nieuwe sprinters binnen zijn, uit ongeveer vierhonderd treinen. Het is de bedoeling dat het nieuwe model van CAF op termijn de uit de jaren zeventig daterende SGM, bekend van de platte voorkant, gaat vervangen.