Nieuwkoop krijgt jongste burgemeester

De Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop draagt de 32-jarige Robbert-Jan van Duijn voor als nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft hem gekozen uit een groep van 26 sollicitanten, maakte de gemeente dinsdag bekend. Van Duijn (CDA) wordt daarmee de jongste burgemeester van Nederland.

Hij is nu nog wethouder en locoburgemeester in Aalsmeer. In Nieuwkoop volgt hij Frans Buijserd op, die sinds 2007 burgemeester is en met pensioen gaat.

Met deze stap wordt Van Duijn drager van de rode lantaarn. Zo noemt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de jongste burgemeester van Nederland. Nu is Joyce Vermue nog de jongste. Ze werd in juli burgemeester van Zundert in Noord-Brabant en was toen 33 jaar.