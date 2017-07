Nieuwe zoekactie vermiste Staphorster (69) levert niets op

De fiets van de sinds vrijdag vermiste Bert van der Hoek (69) uit Staphorst is woensdag aangetroffen in de Hoogeveense Vaart.

Dat bevestigde de politie dinsdagochtend.

De fiets is gevonden op aanwijzing van vrijwilligers die eerder betrokken waren bij de zoektocht naar de man, aldus de politie. Donderdagochtend had een hernieuwde zoektocht in de omgeving van de vindplaats nog geen nieuwe resultaten opgeleverd.

Er werd met speurhonden verder gezocht naar de 69-jarige man. Donderdag doet de politie met geavanceerde apparatuur nader onderzoek doen in en rond het water. De Hoogeveense Vaart loopt op de grens van Staphorst en Meppel richting Hoogeveen.

Eerder riep een wijkagent via Twitter Staphorsters die camera’s richting de straat hebben staan ertoe op om de beelden van vrijdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur te bekijken, de tijd waarbinnen de Van der Hoek mogelijk door Staphorst is gefietst.

Die oproep heeft verschillende tips opgeleverd.

