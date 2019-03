Nieuwe ziekte bedreigt koraal op Sint-Maarten

Een nieuwe ziekte heeft de steenkoraalriffen voor de kust van Sint-Maarten ernstig aangetast. Volgens natuurwebsite Nature Today is al 50 tot 90 procent van het steenkoraal aangetast of afgestorven. Duikers en zwemmers moeten oppassen dat ze de ziekte niet verspreiden.

De ziekte Stony Coral Tissue Loss Disease is voor het eerst gezien voor de kust van Florida in 2014. Sindsdien dook de ziekte op bij Mexico, Jamaica en de Maagdeneilanden. Sint-Maarten is het eerste Nederlandse gebied in de Cariben waar de ziekte toeslaat, zo hebben onderzoekers van de Nature Foundation Sint Maarten vastgesteld.

De koraalziekte lijkt veroorzaakt te worden door een bacterie. Zeker twintig koraalsoorten zijn volgens de natuurwetenschappers vatbaar voor de aandoening.

Omdat de ziekte wordt verspreid door direct contact en watercirculatie, krijgen duikers het dringende verzoek om hun materiaal na elke duik bij Sint-Maarten grondig schoon te maken. Zwemmers moeten opletten dat ze geen koraal aanraken. Plasticvervuiling maakt de kans op infectie groter, stelt de Caribische Nature Foundation.