Nieuwe wet voor veiliger seksbranche

Rutte III gaat het weer proberen: misstanden in de seksbranche tegengaan met een prostitutiewet. Vier vragen.

Hoezo: weer proberen. Is dit de tweede poging dan?

Klopt. Nadat in 2000 het bordeelverbod werd geschrapt zagen toezichthouders de misstanden in de prostitutiebranche alleen maar toenemen. Om die reden kwam ook het kabinet- Balkenende IV in 2009 al met een prostitutiewet.

Wat stond er in die wet?

Alle seksbedrijven zouden onder een landelijk uniform vergunningenstelsel gaan vallen om te voorkomen dat ze zich zouden vestigen in gemeenten met weinig regels. Verder moesten alle prostituees zich laten registeren. Het gebruik maken van de diensten van illegaal werkende prostituees zou strafbaar worden.

Waarom is die wet nooit ingevoerd?

Begin 2013 keurde de Eerste Kamer de wet bijna volledig af. De senatoren wilden dat de regering de registratieplicht voor prostituees uit de wet zou schrappen, inclusief de bepaling dat een prostituant vooraf zou moeten checken of de sekswerker waarmee hij een afspraak had wel een vergunning had. Alleen het uniforme vergunningstelsel mocht er komen, maar de reparatiewet die daarvoor moest zorgen, is nooit meer geagendeerd.

Vanwaar deze nieuwe poging?

Dat is een afspraak uit het regeringsakkoord. Alle bedrijven én alle personen die werken in de prostitutiebranche worden vergunningplichtig; ook zzp’ers, thuiswerkende prostituees en straatprostituees. De vergunningen worden opgenomen in een landelijk register. Eén van de vergunningseisen is dat een prostituee minimaal 21 jaar moet zijn. Ook komt er een pooierverbod, zo staat in de wet die staatssecretaris Broekers-Knol dinsdag openbaar maakte.

Wie seksuele handelingen verricht met een prostituee zonder vergunning begaat een overtreding en is strafbaar. De maximumstraf hiervoor is ruim 8000 euro boete of twaalf maanden cel.

Prostituanten hebben de mogelijkheid om vooraf te checken of het vergunningennummer waarmee een prostituee adverteert in het register staat. Wie dat nalaat, maar eveneens geen boete wil riskeren, moet kiezen voor een prostitutiebedrijf dat beschikt over een vergunning, zo staat in de wet. Als zo’n bedrijf illegale werkers in dienst heeft, is de klant daar niet voor verantwoordelijk.

Jongeren: Straf bezoekers van prostituees

ChristenUnie: Doel steeds goed voor ogen houden

„Een heel belangrijk middel.” Zo typeert CU-Kamerlid Van der Graaf de wet waarover burgers nu eerst hun mening mogen geven. „Handhavers krijgen een betere basis om misstanden tegen te gaan. Dan denk ik met name aan het pooierverbod en de landelijke invoering van de minimumleeftijd van 21 jaar.”

De behandeling van de wet start waarschijnlijk in 2020.Wat de CU betreft, is het heel belangrijk dat de ambtenaren die straks vergunningen gaan afgeven goed zijn getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel. De partij wil verder horen hoe het zicht op de sector bewaard blijft nu de prostitutie zich meer naar de thuissituatie verplaatst.

Dat bezoeken van een prostituee die geen vergunning heeft strafbaar wordt, noemt Van der Graaf moreel heel verantwoord. „Soms komt er dan kritiek dat we te veel van klanten verwachten, maar wat ons betreft hebben zij ook een grote verantwoordelijkheid. Laten we het doel goed voor ogen houden: kwetsbare groepen beschermen tegen uitbuiting.”

De CU wil dat Broekers-Knol alles op alles zet om de wet nog voor de verkiezingen van 2021 door beide Kamers te loodsen, zegt Van der Graaf.