„Nieuwe wet voor mensen met schulden is uitgesteld”

Een wet die het leven van mensen met schulden makkelijker moet maken, is twee jaar uitgesteld, schrijft Trouw. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet werd begin 2017 aangenomen en zou per 1 januari 2019 ingaan, maar wegens ICT-problemen bij onder andere de Belastingdienst gaat dat niet door.

Dat meldde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe wet kan mensen met schulden honderden euro’s per maand schelen.

De zogeheten beslagvrije voet is een minimuminkomen voor een schuldenaar. Een gerechtsdeurwaarder mag op dat bedrag geen beslag leggen. Dat minimuminkomen is 90 procent van het bijstandsniveau en wordt verhoogd met bijvoorbeeld reiskosten, ziektekosten en alimentatie. Maar omdat schuldenaren gegevens en bewijsstukken over dit soort lasten zelf moeten aanleveren, en hun administratie vaak niet op orde is, wordt de beslagvrije voet regelmatig te laag vastgesteld.