Nieuwe website voor christen-homo gelanceerd

Een nieuwe website wil jonge christenhomo’s terzijde staan „in de zoektocht naar een begaanbaar pad bij de navolging van Jezus Christus.”

De site, vernieuwd.com, is deze week gelanceerd door vier mensensen met verschillende kerkelijke achtergronden, zegt mede-initiatiefnemer Gert Lemkes.

De website bevat ervaringsverhalen van homoseksuele christenen en gaat in op wat de Bijbel zegt over seksualiteit, homoseksualiteit en genderdysforie. De makers dragen uit dat het voor mensen met „sterke” homoseksuele gevoelens mogelijk is Jezus te volgen. Ze spreken van een weg die alles te maken heeft met „een leven in overgave, in verbondenheid met Jezus én met andere gelovigen.”

Volgens Lemkes, die als biseksueel steeds sterkere homoseksuele gevoelens kreeg, was er behoefte aan een website die een orthodox-christelijk geluid laat horen. De makers wijzen erop dat „dezelfde God Die heeft bepaald dat seksualiteit slechts plaats mag vinden tussen een man en een vrouw in een huwelijk, de God van volmaakte heiligheid en liefde is.”

De woordvoerder erkent dat het initiatief overeenkomsten vertoont met de christelijke organisatie Hart van Homo’s. „We bedienen misschien een iets anders doelgroep”, aldus Lemkes, die op zondag meeleeft met een huisgroep en daarnaast betrokken is bij een interkerkelijke gebedsgroep in zijn woonplaats Gouda. Hij neemt ook deel aan een Bijbelstudiegroep van Hart van Homo’s.

Vernieuwd.com heeft vooralsnog geen plannen om naast de website andere activiteiten op te zetten.