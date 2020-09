Nieuwe website onbedoeld zwangeren krijgt kritiek vanwege naam

Amper een week oud zorgt een nieuwe website van de overheid voor onbedoeld zwangeren al voor reuring.

Op verzoek van de Tweede Kamer verscheen vorige week dinsdag de website onbedoeldzwanger.info: een onafhankelijk informatiepunt van kenniscentrum Fiom waar vrouwen eenvoudig en laagdrempelig vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen. Het centrale meldpunt was destijds een idee van de PvdA en GroenLinks en werd gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Het verzoek voor het informatiepunt kwam nadat er bij sommige partijen twijfels waren gerezen over stichting Siriz, die te sturend zou optreden in hulpverleningsgesprekken met zwangere vrouwen die voor de keus staan hun onbedoelde zwangerschap te voldragen of af te breken.

Pakweg een week later ligt de nieuwe website al onder vuur. Woensdag betoogde Santi van den Toorn van feministisch platform De Bovengrondse in de Volkskrant dat de websitenaam ongelukkig is gekozen. Er bestaat al een website met de naam onbedoeldzwanger.nl; die verwijst echter door naar Siriz. Van den Toorn is daarom bang dat vrouwen die naar de overheidswebsite willen, bij Siriz terecht komen.

Volgens Ronald Zoutendijk, bestuurder bij Siriz, is daar niets mis mee. Evenmin denkt hij dat de nieuwe website van Fiom nadelig is voor Siriz. „Een informatiepunt is iets anders dan een hulplijn. Zij verlenen geen hulp, wij wel. De mensen achter het informatiepunt zullen op basis van objectieve criteria verwijzingen doen. We hebben nog geen ervaring daarmee, maar we gaan er vooralsnog van uit dat de verwijzingen door Fiom plaatsvinden op basis van objectieve criteria.”

De overheid lanceerde vorige week een nieuwe website waar onbedoeld zwangere vrouwen voor informatie terecht kunnen. Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk: „Meer aandacht voor het onderwerp is een goede zaak.” beeld ANP, Bart Maat

Overdaad

Wie zoekt op de term ”ongewenst zwanger” krijgt een overdaad aan websites te zien. Is een onbedoeld zwangere vrouw wel gebaat bij nóg een nieuwe site? „Meer aandacht voor het onderwerp is een goede zaak”, vindt Zoutendijk. „Als mensen aan het zoeken zijn, kan zo’n informatiepunt toegevoegde waarde hebben. Het blijft toch wel moeilijk een keuze te maken, ook los van het aantal opties dat er is.”

Overigens zette de domeinbeheerder van onbedoeldzwanger.nl, online marketeer Nils Buurman, zijn website woensdagavond offline. Donderdagmiddag wilde hij zijn keuze alleen per mail toelichten. Buurman gaf aan er even rustig over te willen nadenken wat de toekomst moet worden van de domeinnaam. In de tussentijd is de site onbereikbaar. De beheerder gaf aan niet gevraagd te hebben om de media-aandacht en er ook geen behoefte aan te hebben. Onbekend is of de informatie over Siriz opnieuw op de website zal worden gezet.

Zoutendijk heeft „alle begrip” voor de keuze van Buurman om de website tijdelijk onbereikbaar te maken. „Het is aan hem om te bepalen wat hij doet met zijn website en naar wie hij doorlinkt.” Al betreurt de bestuurder de actie wel. „Hij had er ook voor kunnen kiezen om de informatie online te laten staan.”

Subsidie

Het houdt Zoutendijk niet zo bezig dat de ondernemer de website tijdelijk offline heeft gezet. Opvallender vindt de bestuurder het feit dat op de dag van de lancering van het nieuwe platform het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de subsidie voor de onlinehulplijn van Siriz heeft stopgezet. Siriz ontvangt nu alleen nog overheidsgeld voor de zogenaamde keuzehulpgesprekken. Volgens Zoutendijk ontkent het ministerie van VWS dat er een verband is tussen de lancering van het overheidsplatform en het stoppen van de geldstroom.

Zonder de subsidie gaat Siriz dit jaar een fors verlies tegemoet, vertelde hij eerder aan het Nederlands Dagblad. De stichting overweegt juridische stappen om alsnog het geld te ontvangen.

VWS komt met informatiepunt voor ongewenst zwangere vrouwen

Marjan Haak-Griffioen: Voldaan als anderen tot hun recht komen

VBOK-bestuur ziet af van structuurwijziging

Flyer prolifeplatform dankzij giftenstroom huis-aan-huis verspreid