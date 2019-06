Nieuwe voorzitter scholenkoepel Maastricht

De stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO heeft een nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Eugène Bernard volgt de vorig jaar opgestapte André Postema op. Die vertrok na het debacle bij het VMBO Maastricht, waar een jaar geleden van alles misging in de aanloop naar het eindexamen. De Raad van Toezicht van het LVO, waar de school onder valt, heeft Bernard benoemd per 1 oktober.

De inspectie keurde in juni vorig jaar de eindexamens van 353 vmbo-leerlingen af. De school had fouten gemaakt bij het afnemen van examenonderdelen. De leerlingen moesten zogenoemde hersteltoetsen doen. Sinds het vertrek van Postema was er een interim-voorzitter.

De uit Frankrijk afkomstige Bernard is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van de Brabantse onderwijsvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Hij was eerder onder meer leidinggevende bij de universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht.