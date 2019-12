‘Nieuwe verkorte partneralimentatie nog niet zo bekend’

Van de echtparen die zich melden bij een scheidingsadvocaat of -mediator, wist ruim de helft (54 procent) op dat moment niet dat de termijn voor partneralimentatie per 1 januari drastisch wordt ingekort. Dat komt naar voren uit een enquête van beroepsvereniging vFas onder 250 familierechtadvocaten en scheidingsmediators. Voortaan hoeft er nog maar maximaal vijf jaar partneralimentatie te worden betaald, op enkele uitzonderingen na. Nu is de maximale duur nog twaalf jaar.

De naderende maatregel heeft bij 67 procent van de cliënten de scheidingsprocedure versneld. Vooral vrouwen dringen erop aan de scheiding nog voor het eind van het jaar af te handelen, mannen willen de zaak juist graag uitstellen tot na 1 januari. Bij partneralimentatie zijn vrouwen meestal de ontvangers. Een derde van de ondervraagde advocaten en bemiddelaars verwacht begin volgend jaar een piek in het aantal scheidingsverzoeken.

Niet alleen wordt de duur van de partneralimentatie ingekort, ook mag de betaler een steeds minder groot deel aftrekken. Nu is dat nog een kleine 52 procent, dat wordt stapsgewijs afgebouwd naar ruim 37 procent in 2023.

Het aantal echtscheidingen schommelt de laatste jaren tussen de 30.000 en 34.000 per jaar. Dat betekent dat ruim een derde van het totale aantal huwelijken op de klippen loopt.