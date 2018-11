Nieuwe verdenking van megasmokkel cocaïne

Twee van de vier mensen die worden verdacht van de smokkel van 3500 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen, worden nu ook verdacht van een nog grotere smokkel. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de mannen van 55 en 33 ook betrokken zijn bij de smokkel van 7000 kilo cocaïne.

De 7000 kilo werd vorig jaar in Antwerpen onderschept tussen een lading bananen uit Zuid-Amerika, maar verdachten waren nog niet in beeld.

In augustus werden in Oosterhout vier mensen opgepakt nadat in een container eveneens tussen bananen 3500 kilo cocaïne werd ontdekt en vernietigd. Toen de container met alleen nog bananen in Oosterhout werd uitgepakt, werden de vier aangehouden.

De vier moeten volgende week donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een niet-inhoudelijke zitting.