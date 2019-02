Nieuwe verdenking tegen kopstukken Caloh Wagoh

De twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh die sinds november vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Breukelen, worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam in 2017. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om de moord op een 42-jarige man uit Barendrecht in Rotterdam op 26 juli 2017. De opdrachtgever zou leden van Caloh Wagoh, onder wie de 70-jarige en de 48-jarige verdachte, hebben betrokken bij deze liquidatie.

Het slachtoffer had een autoverhuurbedrijf en zou een auto afleveren bij een klant. In die auto is hij meerdere keren beschoten. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de moord raakte kortgeleden in een stroomversnelling. De politie denkt nu dat de opdrachtgever moet worden gezocht in het drugscircuit. Dinsdag besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak.

De twee mannen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de 30-jarige Jair Wessels in Breukelen op 7 juli 2017. Het slachtoffer werd op een parkeerplaats doodgeschoten. In deze zaak werd een kroongetuigendeal gesloten met Tony de G., een van de drie verdachten die al worden vervolgd als uitvoerders. De twee mannen van Caloh Wagoh worden verdacht van het medeplegen van of medeplichtigheid aan die moord.

Ze worden verder verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De actie op 21 november vorig jaar waarbij zij werden opgepakt richtte zich op de motorclub. Volgens het OM houdt de motorclub zich bezig met onder meer geweldsmisdrijven en wapenbezit en vormen de leden daarom een criminele organisatie.