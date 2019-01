Nieuwe verdachte vast in Friese moordzaak

In het onderzoek naar de moord op Tjeerd van Seggeren in Friesland in juli 2016 is een nieuwe verdachte vastgezet. Het gaat om een 34-jarige man, die vorig week in Duitsland is aangehouden, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.

In deze zaak zit ook de weduwe van het slachtoffer vast. Het OM denkt dat zij haar echtgenoot heeft omgebracht. De vrouw ontkent dat. Ze zit vast sinds december 2016. De rechtbank heeft haar voorarrest opnieuw verlengd.

De nieuwe verdachte zou betrokken zijn bij de dood van het slachtoffer. Het lichaam van Van Seggeren werd in een weiland in De Westereen gevonden. De man werd eerder al eens gehoord als getuige, maar het alibi dat hij opgaf, lijkt niet te kloppen.

Na een regiezitting eind oktober meldde zich een nieuwe getuige, die belastende verklaringen heeft afgelegd. Om de identiteit van deze getuige te beschermen, geeft het OM geen enkele informatie over deze getuige.

De zaak wordt op 9 en 10 april inhoudelijk behandeld.