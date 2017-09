Nieuwe verdachte in liquidatiezaak Breda

In het onderzoek naar een moord begin dit jaar in Breda is een nieuwe verdachte aangehouden. Op 6 januari werd in de Lunetstraat een zestigjarige man geliquideerd. De nieuwe verdachte, een 34-jarige man uit Sint Willebrord, is 8 september aangehouden en zit vast, meldt het Openbaar Minister.

Al eerder was een 43-jarige verdachte uit Sprundel aangehouden. Deze man zit vast sinds maart. Een 42-jarige man uit Etten-Leur die in mei was opgepakt zit niet meer vast, maar geldt nog wel als verdachte.

Het slachtoffer was een bekende van de politie die uitgaat van een liquidatie. Agenten die op 6 januari afgingen op een melding troffen het slachtoffer zwaargewond aan op een fietspad bij de Lunetstraat. Pogingen hem te reanimeren waren tevergeefs. De man is vermoedelijk na het verlaten van een café in de buurt beschoten.