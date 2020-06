Nieuwe undercoverbeelden van Arnhemse terreurgroep

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag nieuwe videobeelden vrijgegeven van de undercoveroperatie rond de Arnhemse terreurzaak, waarin zes mannen worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een evenement in Nederland.

De nieuwe beelden maken deel uit van het 5,5 uur durende requisitoir van de officieren van justitie, die vrijdagmiddag op de vierde zittingsdag van het terreurproces met de strafeisen komen.

De beelden zijn gemaakt in een huisje op een vakantiepark in Weert, waar de verdachten in september 2018 uitgebreid zijn afgeluisterd, gevolgd en gefilmd. Ze oefenden er met onklaar gemaakte kalasjnikovs die ze kregen van politie-infiltranten, namen onklaar gemaakte handvuurwapens in ontvangst en oefenden met het passen van bomvesten.

„Een bizarre ontmoeting”, noemde de officier van justitie de bijeenkomst in het vakantiehuisje. Op de beelden is onder meer te zien hoe verdachte Morat M. een kalasjnikov kust en het wapen tegen zijn wang houdt. Hij zegt erbij dat hij hiervan heeft gedroomd. „Hij noemt het wapen de sleutel naar het paradijs, Ook herhaalt hij dat het bomvest hem naar het paradijs brengt”, verduidelijkte de officier van justitie de beelden.