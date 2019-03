Nieuwe tips over verdachte moord op crimineel

De politie heeft enkele nieuwe tips gekregen over Errol J., die wordt verdacht van de moord op een crimineel in Delft. Karel Pronk (60) werd in augustus vorig jaar op klaarlichte dag doodgeschoten bij een koffietent aan het Kalverbos. De tips, die binnenkwamen na een uitzending van Opsporing Verzocht, gaan volgens de politie over de mogelijke verblijfplaats en vluchtauto van de voortvluchtige J.

Een wagen die op naam staat van J., en die als vluchtauto is gebruikt na de moord, is na het incident op de dag van de schietpartij, bij het clubhuis van de Hells Angels in Harlingen gezien, maakte de politie dinsdagavond in het programma bekend.

Om hoeveel nieuwe tips het exact gaat is nog niet bekend. De politie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.